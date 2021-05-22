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Provokasyona imza atmıştı! Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı deşifre oldu

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın bakanlara yönelik skandal sorusunun arkasında FETÖ izi çıktı. AA muhabiri Musab Turan'ın abisi T.T'nin KHK'dan ihraç edilen polisler arasında olduğu, ablası B.U'nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç fetöcülere para gönderdiği deşifre oldu.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:06
Provokasyona imza atmıştı! Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı deşifre oldu

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı programda Soylu'nun şahısını hedef alarak yönelttiği kindar sorunun sebebi ise ortaya çıktı.

Muhabirin abisi T.T'nin KHK'dan ihraç edilen polisler arasında olduğu, ablası B.U'nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç fetöcülere para gönderdiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA İHBAR EDİLDİ

AA'dan yapılan açıklamada "Terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali için başvuru yapıldı." denildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CİDDİ BİR DEVLETTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" ifadelerini kullandı.


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