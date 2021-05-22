İzmir'de çevre felaketi: Piknik alanları çöplüğe dönünce halk isyan etti

Bornova'nın Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alana bırakılan moloz ve hafriyat atıkları çevre kirliliğine neden oluyor.



Eskiden piknik yapılan bölgede plastik atıklardan klozete, cam parçalarından kiremitlere kadar varan çöpler tepki topluyor.



VATANDAŞLAR TEPKİLİ



Yağmurlu zamanlarda dağdan inen suların önüne kattığı bu atıkların, bölgeye yakın bir dereye katılarak denize kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar, alanın temizlenerek korunmasını, çözüm bulunmasını istedi.