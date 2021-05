İsrail'in saldırdığı Gazze'de koronavirüs alarmı!

İsrail, dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, abluka altındaki Gazze'deki Filistinli sivillere uyguladığı katliama devam ediyor. İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırıda, Sağlık Bakanlığı binası ile korona virüsü test kliniği hasar gördü. İsrail saldırısı altında koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele etmeye çalışan Filistin'in Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra açıklamalar yaptı.



'FÜZE VE BOMBALARIN ALTINDA SALGINLA MÜCADELE EDİYORUZ'



“Koronavirüs testlerinin üretildiği tek laboratuvar olan ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin bel kemiği olan Er-Rimal Sağlık Merkezi olmak üzere 22 sağlık merkezinin hedef alındığına dilkkat çeken el-Kudra, ' Bombaların, füzelerin altında salgında mücadele ediyoruz. Saldırılar nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Acil olarak desteğe ihtiyaç var' dedi.



İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti. İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktaları, sokakları, altyapı sistemini vurarak ciddi hasara yol açtı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.



'KOVİD-19 TESTİ VE AŞILAMA YAPAMIYORUZ'



İsrail tarafından hedef alınan sağlık merkezlerindeki bir çok medikal aracın kullanılanamaz hale geldiğine işaret eden Eşref el-Kudra, ' Kovid-19 ile mücadele için uygulanan tedbirler, yaklaşık 10 gündür sekteye uğradı. İsrail, sağlık merkezlerini bilinçli şekilde hedef aldı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İsrail yargılanmalı çünkü, sivilleri bombalıyor. Bir de salgınla mücadeleyi kasti olarak engelliyor. Kovid-19 testi yapamıyoruz. Aşı uygulaması durdu. Gazze'ye gönderilen aşıların çoğu koruyuculuğunu kaybetti. Onların hepsi imha edilecek' ifadelerine yer verdi. 'Vaka sayılarının üç katına çıktığını ifade eden Eşref el-Kudra,' İsrail saldırısı nedeniyle binlerce insan yerinden edildi. Bu vakaların artması, virüsün yayılmasına neden oluyor' diye konuştu.



CAN KAYBI 227'YE YÜKSELDİ



İsrail'in son olarak Derc Şehitleri Sağlık Merkezi'ni 2 füzeyle vurduğu ve binada büyük hasar oluştuğu belirtilirken, kurumun hizmet veremez hale geldiği kaydedilmişti.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye, yaralı sayısının ise bin 620'ye yükseldiğini açıkladı.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve Doğu Kudüs'teki ihlallerini protesto etti.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvarın hasar almasının ardından Covid-19'a karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e silah satışı onayına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.' dedi.



Gazze'de yaşanan insanlık suçu akıllara yıllar önce Filistinli kızın okuduğu şiiri getirdi. İşgalci İsrail'in zindanları suçsuz yere yatan Filistinli babalar ile dolu. Kimi çocuklar babasız kaldı kimileri ise yollarını gözlüyor. Son olaylarda ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.



İşgalci İsrail güçleri tarafından Gazze'de evleri bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu kameralar karşısında dünyaya seslendi. Küçük kız 'Sadece 10 yaşındayım. Evimin halini görüyorsunuz. Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapabilirim?' diye konuştu.