  • USD: 38,63 - 38,70
  • EURO: 43,28 - 43,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti

Antalya'da panik dolu anlar yaşandı. 'Korku evi' olarak kullanılan dükkanda korkutmak amaçlı kullanılan testere tamir edilirken yangın çıktı. Yaralanan 3 çalışan, mahalleli tarafından dükkanın camı kırılarak çıkartıldı: Sesleri duyunca camı kırdık!

Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti
Ekleme: 15.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti
'Korku evi' olarak kullanılan dükkanın alt katında dün akşam saatlerinde, müşterileri korkutmak amaçlı kullanılan testerenin tamiri sırasında çıkan kıvılcım, dökülen benzine sıçradı.

Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti

Dükkandan duman geldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti

Yangın sırasında dükkanda bulunan çalışanlar Nevzatcan K., Muhammet Mustafa K. ve Kazım Ö.'yü, mahalleli dükkanın camını kırarak çıkardı.

Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti

El, kol ve yüz bölgelerinde hafif yanıklar oluşan çalışanlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Korku evinde kabus dolu dakikalar! Testere için gitmişti

'KAPI KAPALIYDI, DIŞARI ÇIKAMADILAR'
Olay anını anlatan görgü tanığı Özgür Budak, 'Korkutmak amaçlı kullandıkları oyuncak testere var, korku testeresi. Onun tamiriyle uğraşırken benzin dökülüyor ve tutuşuyor.

O esnada kapı kapalı olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Sesleri duyunca camı kırıp, onları çıkardık. Biri yüzünden, diğerleri de bacaklarından yaralıymış' dedi.