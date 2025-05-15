Terörsüz Türkiye için yasal düzenlemeler yolda! Örgüt üyesi olmayana ceza indirimi

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı paketinde örgüt üyeliği gibi konularda önemli düzenlemeler yer alıyor.Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç ya da silahlı örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Bazı durumlarda örgüt üyesinden bile daha fazla ceza alabiliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) cezanın fazla, 'örgüt adına' ifadesinin de muğlak olduğunu belirterek düzenlemeyi iptal etmişti.AYM kararında, suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu ifade edilmişti.AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı yargı paketinde, 'örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleyenlere' verilen cezalara kademe getirilmesi bekleniyor.Bu cezalar örgüt üyelerine verilen cezalardan daha az olacak. Yeni düzenleme ile birlikte 'örgüt adına suç işlemenin' kriterleri de net olarak yazılacak. Böylece maddenin geniş yorumuna izin verilmeyecek.TCK'nın 220'nci maddesi 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır' hükmünü, 314'üncü maddesi ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmünü içeriyor.