WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere uygulanacak yaptırımlar

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, geçtiğimiz aylarda oldukça sert tepkilere neden olmuştu.



WhatsApp'ı protesto eden kullanıcılar, Signal ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelirken, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarih, 15 Mayıs'a ertelenmişti.



WhatsApp'ın belirlediği son tarih yaklaşırken, kullanıcılar hala tepkilerini dile getiriyor. Ancak çatı şirket Facebook'un kararından vazgeçmeyeceğini söyleyebiliriz.



Peki 15 Mayıs'a kadar WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerini kabul etmezseniz ne olacak ve ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaksınız? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.



SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesabını ilk başta kapatacağını açıklamıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atan şirket, bu kararından vazgeçti.



Yine de fazla umutlanmayın; çünkü şirket, sözleşmeyi kabul etmeyenler için yıldırma politikasını devreye sokacak. İşte madde madde 15 Mayıs'tan sonra uygulanacak yaptırımlar:



1- 15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak ve kullanıcılardan bunu kabul etmeleri istenecek.



2- Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen sözleşmeyi onaylamamış kullanıcıların hesaplarında kısıtlama uygulanacak.



3- Kullanıcılar, ilk etapta sohbet listelerine erişemeyecek, ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplayabilecekler.



4- Bunun haricinde bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir çağrıyı geri aramak için yalnızca size gelen bildirimleri kullanabileceksiniz. Yani uygulamanın içinden bu tür işlemler yapılamayacak.



5- Hesabınızdaki bu kısıtlama birkaç hafta sürecek. Ardından gelen WhatsApp mesajlarını veya aramalarını alamayacaksınız. Yani uygulama tüm işlevini yitirmiş olacak.



6- WhatsApp hesabınızı kapatmayacak evet, ancak uygulamanın tamamen devre dışı kalmasını sağlayarak size sözleşmeyi kabul ettirmeye çalışacak.



Burada karşınıza iki seçenek çıkıyor: Ya sözleşmeyi kabul edeceksiniz, ya da kendinize farklı bir anlık mesajlaşma uygulaması bulacaksınız.