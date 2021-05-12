USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Sabah namazı sonrası İsrail'den yine alçak saldırı!

Günlerdir Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik saldırılarına devam eden İsrail, sabah namazının ardından bir kez daha Filistinli gençlere saldırdı. Saldırı sonrası bazı Filistinliler yaralandı.

Dünya / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30
Sabah namazı sonrası İsrail'den yine alçak saldırı!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, Filistinli gençlerin Harem-i Şerif'te kılınan sabah namazından sonra Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki bölgede toplandıklarını belirtti.

İsrail polisinin tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale ettiğini dile getiren yetkili, Filistinli gençlerin de taşlarla polise karşılık verdiğini anlattı.

Filistinli gençlerin, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdiğine dikkati çeken yetkili, İsrail polislerinin de Mescid-i Aksa'nın El-Mağaribe (Burak-Faslılar) Kapısı bölgesinden gençleri hedef aldığını ifade etti.

Yetkili, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'teki olayların çok büyük çaplı olmadığı belirterek bazı gençlerin yaralandığını kaydetti.

Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.

İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement