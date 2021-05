Dünya medyası yine katil İsrail'i korudu! Çocukların acımasızca katledilişlerini görmedi

İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Gazze'deki insanlık suçlarına yenilerini eklerken dünya basını üç maymunu oynamaya devam ediyor. İsrail güvenlik güçleri dünyanın gözü önünde Filistinlilerin evlerine sistematik şekilde el koymasına 'tehcir' 'diyemeyen ABD ve Avrupa basını, Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik İsrail zulmüne de 'saldırı' diyemezken, Gazze'de çocukların vahşice öldürülmesine 'katliam' diyemedi.



'ÇATIŞMA ÇIKTI' DEDİLER



Amerikan basını, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini 'saldırı' yerine 'çatışma' olarak adlandırmayı tercih etti.

New York Times: 'Kudüs'te tansiyon yükselirken, yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda yaralandı' başlığını attı.









Washington Post: 'Tartışmalı Kudüs Günü'nde İsrailli ve Filistinliler arasında çatışma çıktı' başlığını kullandı. Haber metninde ise Mescid-i Aksa için Yahudilerin kullandığı 'Tapınak Tepesi' ifadesini kullandı.

Wall Street Journal: 'Kudüs Günü yürüyüşü öncesi Filistinliler ve İsrail polisi çatıştı' dedi.

Associated Press (AP): Olaylara ilişkin servis ettiği haberinde, 'İsrail polisi ve Filistinliler, Kudüs'teki kutsal bölgede çatıştı' başlığını kullandı.





FİLİSTİNLİLERİ SUÇLADILAR



Dünyanın en ücra köşelerinde bile en ufak olaylarda internet sayfalarından canlı anlatımlara geçen Avrupa basını da İsrail'in saldırılarını tekdüze haberleştirmek kaçınmadı.

ABD basını Avrupa medyası da başlıklarında ise adeta Filistinlileri 'suçlu' göstermeye çalıştı.

Örneğin Reuters ajansı, Filistinlileri aracıyla ezen İsrailli fanatik için 'Filistinliler saldırınca panikledi' başlığını attı.





KATLİAMCI İSRAİL'E ABD KALKAN OLDU



ABD, BMGK'nın İsrail karşıtı kararına engel oldu. İsrail'i kınamaktan kaçınan ABD 'endişeliyiz' açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği, Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakere çağrısı yaptı.

Fransız vekil Gwendal Rouillard, Cumhurbaşkanı Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.



Venezuela, İsrail'i sert dille kınadı.

Kuveyt, İsrail'in saldırılarını 'insanlık dış' diye niteledi.

Arap ülkeleri, İsrail'i kınamakla yetindi.

Pakistan, Türkiye'nin diplomatik çabalarına destek verdiğini açıkladı.







Ürdün: Kudüs kırmızı çizgimizdir.

KKTC, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi,

Lübnan dünyayı İsrail'i durdurmaya çağırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail protesto edildi.

Bosna Hersek, Filistin'e dayanışma mesajı yayımladı.

İsveç, İsrail'in şiddetini kınadı.



MASUMLARA YÖNELİK VAHŞETİ BAŞLIKLARINA TAŞIYAMADILAR



DÜNYA medyasının birçoğu, işgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde önceki akşamdan bu yana süren saldırılarını da yine tek taraflı yansıttı. İsrail'in hava saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 152 kişinin yaralandığı vurgulandı. Ancak Avrupa ve ABD basınındaki çoğu haberlerin başlıklarında çocuk katliamlarından bahsedilmedi.

BBC: 'İsrail - Gazze arasında artan şiddete karşı sükûnet çağrıları geldi' başlığını kullandı.

Le Monde: Fransız gazetesi 'Hamas, Kudüs devrimine katıldı' başlığını attı.







Financial Times: Hamas'ın roketlerinin tansiyonu yükselttiğini yazdı.

Guardian: İsrail katliamlarını başlık ve spotuna taşıyan ender gazetelerden olan Guardian 'Kudüs şiddeti yayılırken Gazze'de 25 kişi öldü' başlığının altında İsrail hava saldırılarında ölenlerden 7'sinin aynı aileden olduğunu ve bu kişilerden de üçünün çocuk olduğunu vurguladı.

Washington Post: ABD merkezli gazetenin sitesindeki haberin başlığında 'Kudüs'teki çatışmaların ardından İsrail ile Hamas arasında karşılıklı saldırılar yaşandı' başlığı kullanıldı.

AP: ABD merkezli ajans İsrail'in Gazze'de Hamas komutanlarını ve tünelleri vurduğunu ileri sürdü.



YİNE AYNI İKİYÜZLÜLÜK



Diğer taraftan dış kaynaklı olup Türkiye'de yayın yapan siteler yine 'ikiyüzlülüklerini' gösterdi. Türkiye sınırları içerisindeki her olayı dünyaya Türkiye'yi karalayarak aktarmayı alışkanlık haline getiren söz konusu siteler İsrail'in çocuk katliamlarına karşı ise toz pembe yayıncılığına sarıldılar.

Voice of America / Amerika'nın Sesi: 'İsrail'den Hamas'a hava saldırısı' başlığı kullanıldı.







Euronews: Avrupa Birliği'nin finanse ettiği sitedeki haberin başlığında 'İsrail'in Gazze'yi vurduğu saldırılarda can kayıpları artıyor' denildi.

Deutsche Welle: Alman ajansı 'İsrail Gazze'de 130 'askeri hedefi' vurdu' başlığına sarıldı.



KUDÜS'TEKİ KİLİSELERDEN DÜNYAYA ÇAĞRI



Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, uluslararası toplumdan İsrail'in kutsal kentteki provokatif eylemlerinin durdurulması için müdahale edilmesini istedi.

Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Feldman, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını 'kabul edilemez delice bir yaklaşım' olarak niteledi.



FUTBOLCULARDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI



Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısına karşı tepki gösterdi.







SOSYAL MEDYA AĞLARINDAN YENİ OYUN



Sosyal medya ağları da İsrail'e kalkan olmaya devam ediyor. Daha önce Filistinlilerin canlı yayınlarını durduran sosyal medya sitelerinin bu kez de Filistin hakkında yapılan paylaşımların daha fazla kişiye ulaşmasını engellediği ileri sürüldü. Tepkiler üzerine Instagram ve Twitter gibi platformlar 'teknik arıza' bahanesine sığınan açıklamalar yaptı.