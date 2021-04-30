Başkan Erdoğan'dan aşı tedariki açıklaması: Elimizde aşımız var, sıkıntı yok...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Erdoğan, bu konuda bir sorun yaşanacağını düşünmediğini belirterek, Rusya'dan Sputnik aşısının geleceğini belirtti. Erdoğan, Çin aşısıyla ilgili olarak da, "Şi Cinping ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız" dedi.



Erdoğan'ın açıklamaları:



Elimizde yeteri derecede aşı var. Rusya'dan Sputnik aşısı geliyor, gelecek. Gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de, bu işle ilgili çok ciddi miktarda Sputnik aşısı Rusya'dan gelecek. Şi Cinping ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Eylül-ekim gibi yerli aşı çalışmalarında da inşallah üretime geçilebilir.



CENEVRE ZİRVESİ: GÜNEY KIBRIS'A GÜVENMİYORUM



Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Bunlar Bürgenstock zirvesindeki görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler, farklı farklı şeyler söylüyorlar.