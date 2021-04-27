İsveç’te, Müslüman mezarlarına zarar verildi

İsveç'te Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.



Malmö kentindeki Rosengard semtinde saldırıya uğrayan Müslümanlara ait mezarlıkta, 10 mezar taşına zarar verildi.



İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yıllarda İsveç'te Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığını ve saldırının üzüntü verici olduğunu söyledi.



“NEFRET SUÇU İŞLENMEDEN BİR GÜN GEÇMİYOR”



Yüksel, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum."



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.