Hindistan'da koronadan ölenleri sokaklarda yakıyorlar

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da, günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.



Maharaştra, Uttar Pradeş, Karnataka, Kerala ve Delhi, vakaların en fazla görüldüğü bölge ve eyaletler oldu.



Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısı yapıldı.







MUTASYON VAKALARI ARTIRDI



Ülkede ortaya çıkan B.1.617 mutasyonuyla birlikte vaka sayılarının patlama yaptığı Hindistan, toplam vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci, ölü sayısında ise Brezilya'nın ardında üçüncü sırada bulunuyor.



Hindistan'da rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayıları üst üste altıncı günde de 300 binin üzerinde seyretti.







SON 24 SAATTE 2 BİN 771 KİŞİ ÖLDÜ



Son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.. Aynı süreçte 2 bin 771 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





