Galatasaray'a koronavirüs şoku! 3 futbolcu daha pozitif

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre üç futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı. Zorlu Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, yarın akşam kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'da milli takım arasında Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, son olarak da Mostafa Mohamed corona virüse yakalanmıştı.



EMRE KILINÇ VE TAYLAN ANTALYALI MİLLİ ARADA YAKALANMIŞTI!



Galatasaray, bu sezon corona virüsten en çok çeken takımlar arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılarda sezon ortasında Arda Turan, Ryan Babel, Belhanda gibi isimler corona virüse yakalanmıştı.



Kerem Aktürkoğlu da tam form grafiğini yükseltmişken Covid-19'a yakalanmıştı. Norveç ve Hollanda maçlarının oynandığı milli arada corona virüse yakalanan Emre Kılınç ve Taylan da iki maç oynayamamıştı.



MOSTAFA MOHAMED TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRDI!



Süper Lig'de fikstürün sıkışık olduğu bu zamanlar hem hafta içi hem de hafta sonu maçlar oynanıyor. Corona virüse yakalanan Mostafa Mohamed, son olarak Trabzonspor maçında forma giyememişti. Mostafa Mohamed, üç test sonucunun negatif çıkmasının ardından Antalyaspor maçının kafilesine dahil edilmiş ve sonradan oyuna girdiği maçta golünü atmayı başarmıştı.