USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Galatasaray'a koronavirüs şoku! 3 futbolcu daha pozitif

Galatasaray, üç oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Pazartesi yapılan testlerin sonuçlarına göre üç futbolcu corona virüse yakalandı. Galatasaray'da milli takım arasında Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç corona virüse yakalanmıştı. Mısırlı golcü de corona virüs yüzünden Trabzonspor karşısında forma giyememişti.

Sağlık / 27 Nisan 2021 Salı 10:21
Galatasaray'a koronavirüs şoku! 3 futbolcu daha pozitif

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre üç futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı. Zorlu Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, yarın akşam kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'da milli takım arasında Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, son olarak da Mostafa Mohamed corona virüse yakalanmıştı.

EMRE KILINÇ VE TAYLAN ANTALYALI MİLLİ ARADA YAKALANMIŞTI!

Galatasaray, bu sezon corona virüsten en çok çeken takımlar arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılarda sezon ortasında Arda Turan, Ryan Babel, Belhanda gibi isimler corona virüse yakalanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu da tam form grafiğini yükseltmişken Covid-19'a yakalanmıştı. Norveç ve Hollanda maçlarının oynandığı milli arada corona virüse yakalanan Emre Kılınç ve Taylan da iki maç oynayamamıştı.

MOSTAFA MOHAMED TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRDI!

Süper Lig'de fikstürün sıkışık olduğu bu zamanlar hem hafta içi hem de hafta sonu maçlar oynanıyor. Corona virüse yakalanan Mostafa Mohamed, son olarak Trabzonspor maçında forma giyememişti. Mostafa Mohamed, üç test sonucunun negatif çıkmasının ardından Antalyaspor maçının kafilesine dahil edilmiş ve sonradan oyuna girdiği maçta golünü atmayı başarmıştı.

Hafta SonuTrabzonsporHollandaArda TuranGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement