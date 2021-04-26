Skandal mesaj tepki çekmişti! Diyarbakır Barosu'na soruşturma!

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.







DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA



Diyarbakır Barosu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza atılmış ve söz konusu skandal açıklamada "Büyük Felaket'in Acısını Paylaşıyoruz. "Tarihin karanlığından kaçmakla bir yere varamayız. Geçmişle yüzleşmede "Ermeni Hakikati" en hayati kavşaklardan biridir" ifadelerine yer verilmişti.