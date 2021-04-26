USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Rum, Yunan çıldıracak! Kritik görüşme öncesi İngilizlerden bomba iddia

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kabul edecek. Bu kabul öncesinde ve İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. Kıbırıs'ta garantör ülkelerden olan İngiltere medyasında çıkan habere göre İngitere KKTC'yi tanımaya hazırlanıyor.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:50
Rum, Yunan çıldıracak! Kritik görüşme öncesi İngilizlerden bomba iddia

Türkiye, Doğu Akdeniz'de anavatan ve yavru vatan KKTC'nin haklarını korumak ve Mavi Vatan politikasını korumak için üst üste kararlı adımlar atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda başta Rum kesimi ve Yunanistan olmak üzere diğer ülkelere karşı dik duran Türkiye kendi kıta sahanlığındaki arama çalışmalarına devam ediyor.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge için kritik öneme sahip KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kabulü öncesinde Sunday Express gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

'İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIMAYA HAZIRLANIYOR'

Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Gazetenin önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç Ada sorunu için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.

'TARAFSIZ GÖZLE YAKLAŞABİLİRİZ'

Brexit ayrılığının ardından Avrupa Birliği'nden bağmsız hareket etme konusunda istekli olan hükümet, Kıbrıs için, 'Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir' anlayışı ile hareket etmek istiyor.

Diğer yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Ada'da iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.

KKTC VATANDAŞLARI İNGİLTERE'YE DİREKT UÇABİLECEK

Bu tanınma gerçekleşirse KKTC vatandaşları İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca Ada'ya turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da kolayca uçuşlar yapabilecekler.

İngiltereKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYunanistanRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement