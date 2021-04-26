Rum, Yunan çıldıracak! Kritik görüşme öncesi İngilizlerden bomba iddia

Türkiye, Doğu Akdeniz'de anavatan ve yavru vatan KKTC'nin haklarını korumak ve Mavi Vatan politikasını korumak için üst üste kararlı adımlar atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda başta Rum kesimi ve Yunanistan olmak üzere diğer ülkelere karşı dik duran Türkiye kendi kıta sahanlığındaki arama çalışmalarına devam ediyor.



Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge için kritik öneme sahip KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kabulü öncesinde Sunday Express gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.



'İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIMAYA HAZIRLANIYOR'



Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.



Gazetenin önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç Ada sorunu için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.



'TARAFSIZ GÖZLE YAKLAŞABİLİRİZ'



Brexit ayrılığının ardından Avrupa Birliği'nden bağmsız hareket etme konusunda istekli olan hükümet, Kıbrıs için, 'Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir' anlayışı ile hareket etmek istiyor.



Diğer yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Ada'da iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.



KKTC VATANDAŞLARI İNGİLTERE'YE DİREKT UÇABİLECEK



Bu tanınma gerçekleşirse KKTC vatandaşları İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca Ada'ya turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da kolayca uçuşlar yapabilecekler.