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Türkiye'yi soykırımla suçlayan Amerika'nın geçmişindeki soykırımlar

Amerika yakın tarihte Irak ve Suriye'de milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Irak işgaline yaşananlar halen hafızalarda.

Güncel / 25 Nisan 2021 Pazar 09:10
Türkiye'yi soykırımla suçlayan Amerika'nın geçmişindeki soykırımlar

ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni lobileri tarafından pompalanan 1915 sözde soykırım yalanını kabul etti. Her yıl Amerikan başkanları tarafından 'büyük felaket' olarak nitelendirilen olaylar, bu yıl 'soykırım' olarak nitelendirildi.

Joe Biden'ın Türkiye aleyhinde attığı bu adım akıllara Amerika'nın yakın tarihte neden olduğu ölümleri akıllara getirdi.

IRAK, SURİYE, AFGANİSTAN...

Amerika'nın Irak işgali boyunca sadece kayıtlara geçen 1 milyon ölü var. Amerikan askerleri tarafından öldürülen 1 milyon kişiden 450 bini çocuk.

İşgal boyunca, Amerikan askerleri binlerce kişiye tecavüz etti, masum insanlara işkence yaptı. İşgal nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişi evinden memleketinden oldu ve mülteci durumuna düştü.



FOTOĞRAF: Mayıs 2004 Ebu Garib cezaevinde yapılan işkencelere ait fotoğraflar dünya basınına sızdı.

TERÖRLE MÜCADELE BAHANESİYLE...

Amerika, aradan geçen yılların ardından Orta Doğu'da yeniden kan musluklarını açtı.

Suriye'de yaşanan iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda devam ettiren Amerikalılar yüzünden milyonlarca insan yeniden evinden yurdundan oldu ve mülteci durumuna düştü.

Bölgede yaşanan katliamlar Amerika'nın kirli tarihine geçti.

Amerika sadece Irak ve Suriye'de bu katliamları yapmadı.

Afganistan'da da terörle mücadele bahanesiyle masum insanlar Amerikan askerleri tarafından katledildi.



FOTOĞRAF: 9 Kasım 2004 Felluce'de yaşanan bir çatışmadan bir kare. Ocak 2005'te yapılan seçimler öncesi, ABD'li askerler Felluce şehrini ele geçirebilmek için büyük çaba sarf etmişti.



FOTOĞRAF: 28 Ocak 2007 Iraklı bir öğrenci, okuluna yapılan saldırı sonucu, kan gölüne dönüşmüş merdivenlerden iniyor. Söz konusu okula düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Aynı gün, Kerbela'da Aşure günü törenleri sırasında, en az 24 Iraklı öldürüldü.



FOTOĞRAF: 18 Ocak 2005 Beş yaşındaki Samar Hasan öldürülen anne-babası için ağlıyor. ABD kuvvetleri akşam devriyesinde, Samar ve ailesinin içinde olduğu araca ateş açarak, küçük kızın anne-babasının ölümüne ve ağabeyinin ise ağır yaralanmasına sebep oldu. Irak Savaşı'nın sembolü olan bu fotoğraf, Libya'daki çatışmaları takip ederken hayatını kaybeden foto muhabir Chris Hondros tarafından çekildi.


Kız ÇocuğuLibyaSuriye

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