Thodex vurgunu nasıl geldi? Mafyayı bile dolandırdı...

Yaklaşık 400 bin yatırımcının işlem yaptığı Thodex borsası kısa süre önce ani şekilde kapandı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer' in yatırımcıları dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Yaklaşık 2 milyar dolar

gibi bir paranın da yurt dışına aktarıldığı öne sürülüyor.



Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olarak kayıtlara geçecek olayla ilgili çok özel bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, ABD'den yayılan şok ile, bitcoin ve dijital paranın değerinin düşmesi üzerine, Uzakdoğu'da büyük yatırımlar yaparak, bir anda çok büyük miktarda gelir elde etmeyi planlayan Özer ve ortakları büyük zarara uğradı.



Yatırımlarını kaybeden şahıslar, bunun üzerine, Türk yatırımcılara taahhüt ettikleri paraları ödeyemeyecekleri gerekçesiyle

firar etme kararı aldı.



Yurt dışına firar ise adım adım organize edildi... Faruk Fatih Özer bağlantılı olduğu 3 kişi ile birlikte ayrı havalimanlarından, ayrı saatlerde yurt dışına çıkış yaptı.

Özer ve arkadaşlarının, bir Baltık Ülkesi'nde hem oturum izni, hem gayrımenkul aldıkları ve burada buluşmak üzere plan yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Özer'in ilk olarak ise Türkiye'den uçakla Arnavutluk'a gittiği tespit edildi. Ayrıca, şahısların dikkat çekmemek için, iki devlet bankasında sadece 10 milyon TL bıraktıkları öğrenildi.



Diğer yandan, Faruk Fatih Özer ile ortaklarının, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bulunan gurbetçilerden de para topladığı

ve uluslararası bir sistem kurdukları anlaşıldı.



MEDYAYI NASIL KULLANDI? HEDİYE ALAN GAZETECİLER KİM?



Ayrıca Faruk Fatih Özer'in medya ile kurduğu ilişkiler de mercek altında... Özer'in Türkiye'de bazı medya kuruluşlarındaki yönetici ve ekonomi yazarı ile muhabirlerine pahalı araba, saatler vb. değerli hediyeler vererek, açık ya da gizli reklamlarını yaptırdığı belirlendi.



MAFYAYI DA DOLANDIRDI? TETİKÇİLER PEŞİNDE...



Faruk Fatih Özer'in, en yüksek yatırım aldığı kişilerin ise kara para aklamak isteyen çok ünlü bazı mafya liderleri oldukları

belirtildi. Bu mafya organizasyonlarının, Faruk Fatih Özer'in gidebileceği olası lokasyonlara tehdit amaçlı özel ekipler göndermeyi

planladıkları bilgisi de alındı. Özer'in, şu an yurt dışında firari durumda bulunan Sedat Peker i le yakın ilişkileri olduğu da edinilen bilgiler arasında.