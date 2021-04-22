İletişim Başkanı Altun duyurdu: Los Angeles'ta açılıyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 'Şehit Diplomatlar' sergisiyle ilgili bilgi verdi.









"ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUZ"



Altun yaptığı paylaşımda, "'Şehit Diplomatlar' sergimiz, Ermeni terör örgütlerinin ilk saldırısında şehit olan diplomatlarımızın görev yeri Los Angeles'ta 24 Nisan'da açılıyor. Sergimiz eş zamanlı olarak İstanbul Sirkeci Garı'nda da olacak. Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" dedi.