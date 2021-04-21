CHP'li Engin Altay'ın tehdidine AK Parti'den sert cevap: Katliam siyaseti diridir

CHP'li Engin Altay, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ve tehdit içerikli ifadeler kullandı. Altay'ın tepki çeken çıkışını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Katliam siyaseti ve zihniyeti hala diridir. Bizler de buna karşı diri olmalıyız" dedi.



İşte Ömer Çelik'in tepkisi ve son dakika açıklamaları:



"BU KATLİAM SİYASETİDİR"



1960 ihtilalinden sonra Şehit Başbakanımız Menderes'in idam edilmesi, bakanların idam edilmesi bu tabii bir katliam. Ama bundan daha tehlikeli olan şey ise Türkiye'deki katliam siyasetidir. Siyaset Kurumu içerisinde yer alıp da bu süreçlere destek verenlerdir.



LANETLİYORUZ



Sayın Cumhurbaşkanımıza Menderes'in sonunu göstererek tehditte bulunmak hepimizin lanetlediği bir yaklaşımdır.



HERKES "MENDERES'İN SONU" DENDİĞİNDE NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİR



Bir Başbakanın idam edilmesini bugün hala savunarak tehditlerde bulunmak akılla izah edilebilecek bir şey değildir. Bu kadar acının üzerine utanması gerekenler ilk fırsat bulduklarında yine milli iradeyi tehdit ediyorlar. Bundan daha büyük utanç verici bir şey olabilir mi? "Menderes'in sonu" ne demektir? Türkiye'de siyaset yapan herkes bunun anlamını bilir.



"HUKUK - DEMORKASİ" DİYORLAR, İLK FIRSATTA YOLDAN SAPIYORLAR



Hukuk devleti, demokrasi, özgürlükler diyorlar. İşte Amiral Bildirisi gibi bir şey ortaya çıkınca destek veriyorlar. Bu çıkış da aynı şekilde bütün o demokrasi söylemlerini çöpe atıyor. Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?



"KATLİAM SİYASETİ DİRİDİR, BİZ DE DİRİ OLMALIYIZ"



Bu bize göstermiştir ki milli iradeye karşı katliam siyaseti ve bu zihniyet hala diridir. Birileri seçilmişlere hala idam sehpasını layık görüyor. Bizim de buna karşı olan mücadeleyi diri tutmamız gerekiyor.