Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı!

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.



HÜKÜMETE KARŞI SALDIRILARI KINIYORUZ!



Söz konusu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.



Bakan paylaşımında, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, 'Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.