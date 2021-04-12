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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi

İYİ Parti’nin renkli konukları vardı. LGBT üyeleri, Meral Akşener’e teşekkür ziyareti gerçekleştirmişti. Aynı konuklar, bu kez CHP Genel Merkezi’ne gittiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu fahri LGBT üyesi ilan ettiler.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:43
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi

Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi geçtiğimiz dakikalar içerisinde CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki metinle de şu ifade yazıyordu: 'Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.'

FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER

Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT fahri üyesi ilan etti.

LGBTİ TÜRK AİLE YAPISINI NİYE BOZSUN?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk aile yapısını kasteden sapkın LGBT ideolojisini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, 'LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu' sorusuna 'LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız.' ifadeleri kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu

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