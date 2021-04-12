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Başkan Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kişi hakim karşısında!

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle 6 yıl 8 ya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mert Yaşar’ın yargılanmasına başlandı. Sanık savunması esnasında ağlayarak olayın mağdurunun kendisi olduğunu öne sürdü.

Genel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:07
Başkan Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kişi hakim karşısında!

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘kamu görevlisine hakaret' suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mert Yaşar hakim karşısına çıktı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mert Yaşar ile taraf avukatları hazır bulundu.

KARİYERİM ZARAR GÖRDÜ

Savunması sorulan sanık Mert Yaşar, fikir beyan etme hakkını kullandığını belirterek, “Yapılan tutuklama benim kariyerime zarar verdi. Geçmişte akademisyen olarak çalıştım. Çocuk, kadın ve engelli hakları üzerine çalışmalarım mevcuttur.

PAYLAŞIM DİL BİLGİSİ AÇISINDAN SORUNLU

Ben hiçbir aşamada cinsiyetçi ve ahlaka aykırı bir söz kullanmadım. Ben kadınları aşağılayan söylemlere tepki olarak Twitter hesabımdan paylaşımı yaptım. Paylaşımımda Cumhurbaşkanına hakaret bulunmamaktadır. Paylaşım dil bilgisi açısından sorunludur bu sebeple farklı yere çekilmiştir” dedi.

BERAATİMİ İSTİYORUM

Savunmasının devamında ağlayarak yaşanan olayların yalnızca kendisi ve ailesini mağdur ettiğini söyleyen Yaşar, “Ailemle birlikte hedef gösterildim. Tehdit mektupları aldım. Dava konusu olayın asıl mağduru benim. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Mert Yaşar'ın ahlaksız tweet'tine hem siyasilerden hem de vatandaşlardan tepki yağmıştı.

SÖZLERİN MUHATABI ÖZLEM ZENGİN'DİR

Savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığını ancak bu suçu işlemediğini söyleyerek “Cumhurbaşkanı eylemin mağduru değildir. Bu paylaşımdaki sözlerin muhatabı Özlem Zengin'dir. Müvekkilim analoji kullanmıştır. Bu sözleri rahatsız edici, ağır eleştiri içerse bile suç oluşturmaz. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görmesi ihtimaline dayanarak davaya katılan olarak kabulüne karar verdi. Mahkeme, müşteki Özlem Zengin'in beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

Milletvekili

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