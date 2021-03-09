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İçişleri'nden dinamik denetim açıklaması!

İçişleri Bakanlığı dinamik denetimler ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, yeme, içme alanlarının ardından konaklama tesisleri de denetlendi. Buna göre; 4 bin 423'ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 55 bin 989 personelin katıldığı denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 09:38
İçişleri'nden dinamik denetim açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde dinamik denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Bakanlık, tematik denetimlerde konaklama tesislerini ziyaret etti. İncelemelerde 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülke genelinde dinamik denetim modeli kapsamında konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor

Yeme içme yerlerinden sonra konaklama tesisleri de denetlendi

4 bin 423'ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 55 bin 989 personelin katıldığı denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi

Denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla 'Dinamik Denetim Modeli' başlatıldı. Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4.423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14.176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

18 BİN 547 TESİS KONTROL EDİLDİ

Gün boyu süren denetimler kapsamında 18 bin 547 işyeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1.822 pazaryeri/semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3.617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7.496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

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