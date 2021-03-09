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Buldan'dan İmamoğlu'nun o tweeti için açıklama!

İyi Partililer Pervin Buldan ile Meral Akşener'in isimlerinin yan yana anılmasına tepki gösterirken, Pervin Buldan İyi Partililer için "korkak" nitelendirmesinde bulundu.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 15:36
Buldan'dan İmamoğlu'nun o tweeti için açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı sonrası yaşanan tartışmalar devam ediyor.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlaması, İyi parti tabanında HDP'nin terörle mesafesi olmadığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.



AKŞENER: ARKADAŞLARIMIZ BEĞENMEDİ

İyi Parti yönetiminden İmamoğlu'na sert tepkiler gelirken, Meral Akşener tweet için 'Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet'i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Ben de saygı duyuyorum.' ifadelerini kullandı.



BULDAN: KORKAKSINIZ

Tweet olayında tartışılan isim olan HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan ise olay hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.



Partisin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Buldan, İyi Partililere korkak diyerek şu ifadeleri kullandı

'Kadınların birlikte fotoğraf çektirmesinden korkuyorlar. İki kadının isminin bir araya getirilmesinden atılan tweet'den bile korkuyorlar. Kadınların ittifakından rahatsız oluyorlar. '

Meral AkşenerPervin Buldan

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