WhatsApp'tan beklenen özellik: Çıt çıkmayacak

WhatsApp, görüşme kalitesini artırmak için yerleşik gürültü engelleme özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde çevredeki seslerin izolasyonu sağlanacak ve görüşme kalitesi artmış olacak.Etrafımızda trafik, kalabalık, rüzgar veya müzikli bir ortam varken telefonda görüşmek oldukça zor oluyor.WhatsApp ise kullanıcılarını bu durumdan kurtaracak bir özellik üzerinde çalışıyor.WABetaInfo'ya göre; iPhone kullanıcılarının aşina olduğu 'Ses İzolasyonu' özelliğine rakip olarak geliştirilen yeni altyapı, herkese büyük bir rahatlık sağlayacak.Google Play Store üzerinden erişilebilen 2.26.11.8 kodlu WhatsApp Android Beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, bir arama başladığı anda otomatik devreye girecek.Kullanıcının sesinin görüşme esnasında çok daha net duyulmasını sağlayan özellik aktif edildiğinde, sesli veya görüntülü konuşma başlar başlamaz varsayılan ayar şeklinde çalışacak.Platform, gürültü engellemenin devrede olduğunu küçük bir ekran bildirimiyle kullanıcılara haber verecek.Arka plan seslerini filtreleyen teknoloji trafik, rüzgar veya çevredeki konuşmalar gibi istenmeyen gürültüleri gerçek zamanlı olarak azaltacak.Manuel kontroller sayesinde, gerektiği durumlarda gürültü engelleme sistemi kapatılabilecek. Konser dinletmek, müzik paylaşmak veya ortam sesini karşı tarafa iletmek isteyen kullanıcılar için kapatma seçeneği sunulacak.