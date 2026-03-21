Windows Güncellemeleri Çilesi Bitiyor!

Microsoft, önümüzdeki birkaç ay içinde Windows Insider programındaki beta test kullanıcılarına sunacağı yeni güncellemelerin detaylarını paylaştı. Şirketin yayınladığı son blog yazısına göre, kullanıcıları uzun zamandır beklenen daha hızlı, daha hafif ve çok daha esnek bir Windows deneyimi bekliyor. Bu yeni dönemde sistemin genel işleyişini rahatlatacak önemli adımlar atılıyor.Yeni güncellemelerle birlikte yapay zeka asistanı Copilot'un sisteme entegrasyonu çok daha kullanışlı ve amaca yönelik hale getirilecek. Bunun yanı sıra Başlat menüsü ve görev çubuğu sadeleştirilerek genel kullanıcı deneyimi iyileştirilecek. Ayrıca bilgi akışını sağlayan araç takımları (widget'lar) varsayılan olarak daha az rahatsız edici olacak şekilde düzenlenecek. Kullanıcılar bu araç takımlarını daha kolay kişiselleştirebilecek, dilerlerse tamamen kapatabilecek ve böylece gereksiz bildirimlerin sayısı önemli ölçüde azaltılacak.İşletim sisteminin performansını doğrudan etkileyecek en büyük yeniliklerden biri bellek kullanımındaki ciddi düşüş olacak. Windows'un arka planda tükettiği RAM miktarının azalması sayesinde çalıştırdığınız diğer programlara çok daha fazla alan kalacak. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca yeni sistemlere sürekli daha fazla bellek eklemenin pratik olmayacağı düşünüldüğünde, bu bellek optimizasyonu kullanıcılar için hayati bir önem taşıyor.Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan Windows Update işlemleri artık çok daha az müdahaleci bir yapıya kavuşuyor. Güncellemeleri duraklatma süresi uzatılırken, sistemi yeniden başlatırken veya kapatırken sürpriz ve zorunlu kurulumlarla karşılaşma devri kapanıyor. Artık güncellemeleri ertelemeyi unutsanız bile bilgisayarınızı zorunlu bir yükleme olmadan normal bir şekilde kapatabileceksiniz. Ayrıca, yeni bir cihazı ilk kez kurarken güncellemeleri atlamak da mümkün olacak ve bu durum yeni kullanıcılar için çok daha pürüzsüz bir başlangıç deneyimi sunacak.Bu yeni kurulum kolaylıkları, özellikle taşınabilir oyun cihazlarını yakından ilgilendiriyor. Kurulum ve ayarlar sırasında kontrolcü ile PIN oluşturma desteği sayesinde, ROG Ally X gibi oyun odaklı el konsolları artık performansı düşük bir dizüstü bilgisayardan çok, gerçek bir oyun cihazı gibi hissettirecek. Ek olarak Dosya Gezgini çok daha akıcı çalışacak, Bluetooth ve USB bağlantıları daha kararlı hale gelecek. Sistem çökmelerinin azalması ve uyku modundan uyanma davranışının tutarlı hale getirilmesiyle birlikte genel stabilite artırılacak.