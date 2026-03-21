ABD Başkanı Trump Hark Adası için çıkış arıyor: İşte Hürmüz Boğazı düğümünü çözecek kirli plan!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta 21'inci gündeyiz. İslam dünyası bir Ramazan Bayramı'na daha bombalar altında girdi. İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürdü.İran'ın direnişini kıramayan ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için İran'ın enerji ihracatının yüzde 90'ını yaptığı şah damarı konumundaki Hark Adası'nı işgal etmeyi planladığı ileri sürülüyor. İsrail ve Amerikan medyasındaki haberlerde bu amaç için Pentagon'un bölgeye 8 bin asker daha sevk edeceği ve Pentagon'un da Kongre'den 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceği belirtiliyor.ABD ve İsrail, suikastlar yanında İran'a yönelik bombardımanını Tahran başta olmak üzere ülkenin doğu eyaletlerine doğru kaydırmaya başladı. Saldırılarda İran'ın enerji altyapısına ve kritik görevlerdeki isimlere yönelik suikastlere ağırlık veriliyor. ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda dün sabah İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Muhammed Naini, hayatını kaybetti. Fars haber ajansı, Naini'nin kırk yıldır Devrim Muhafızları bünyesinde görev aldığını ve son iki yıldır sözcülük görevi yürüttüğünü yazdı.İran da İsrail'e ve bölgedeki ABD üsleri ile Körfez'deki kritik enerji tesislerine yönelik misillemelerini yeni füze dalgasıyla devam ettiriyor. İsrail ordusu Tahran'daki rejime ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyururken DMO da (DMO), Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin ilk kez 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun' 65'inci dalgası kapsamında kullanıldığını açıkladı.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt, İran tarafından gerçekleştirilen çok sayıda yeni insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısına hedef olduklarını açıkladı.Kuveyt Petrol Şirketi, sabah Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ve rafinerinin bazı ünitelerinde yangın çıktığı duyuruldu.ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı Orta Doğu'da askeri çabaları azaltmayı düşünürken hedeflerine çok yaklaştıklarını savundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın füze kabiliyetini, fırlatma rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü. İran'ın nükleer kapasiteye yaklaşmasına asla izin vermeyeceklerini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde tepki verebileceği bir konumda olduğunu belirten Trump, ayrıca İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt dahil Orta Doğu'daki müttefiklerine en üst düzeyde koruma sağlayabileceklerini savundu.İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya ve Kanada liderleri, İran'ı 'Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya dönük girişimlere derhan son vermeye' çağıran bir açıklama yaptı. Açıklamada liderler, ülkelerinin 'Hürmüz'den güvenli geçişlerin sağlanması için grekli çabalara katkı koymaya hazır olduklarını' kaydetti. Trump NATO ülkelerinin 'aptalca bir hata' yaptığını söylemesinin ardından geldi.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü BBC'ye konuştu. Sözcü ABD'ye ait bir F‑35 savaş uçağının, İran üzerinde yürüttüğü bir muharebe görevinin ardından Ortadoğu'daki bir ABD üssüne acil iniş yapmak zorunda kaldığını paylaştı. İran, uçağın hedef alındığını duyurmuştu.