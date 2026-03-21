ABD’nin İran yalanı patladı! Rakamlar Washington’u ele verdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a yönelik saldırıların 'her geçen gün arttığı' yönündeki açıklamaları, sahadaki resmi verilerle örtüşmüyor.ABD merkezli CNN'in analizine göre, Pentagon'un kamuoyuna verdiği mesaj ile operasyonların gerçek temposu arasında dikkat çekici bir fark bulunuyor.Savaşın 28 Şubat'ta başlamasının ardından Hegseth, düzenli basın toplantılarında şu mesajları verdi:- 4 Mart: Daha büyük ve yoğun saldırı dalgaları geliyor- 10 Mart: Bugün şimdiye kadarki en yoğun saldırı günü olacak- 19 Mart: Bugün en büyük saldırı olacakHegseth ayrıca İran'ın askeri kapasitesinin 'saatler içinde yok olduğunu' ve ABD'nin 'kesin şekilde kazandığını' iddia etti.Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından paylaşılan veriler, bu söylemi desteklemiyor.CNN'in derlediği verilere göre, saldırıların sayısı her gün artmadı, aksine inişli çıkışlı bir seyir izledi.Operasyonun ilk günü 1000'den fazla hedef vurularak zirve yapıldı ancak sonraki günlerde ortalama saldırı sayısı 250–600 bandına geriledi.Örneğin, 9–12 Mart arasında İran'a günlük ortalama 333 saldırı gerçekleşirken, 12–16 Mart arasında günlük ortalama 250 saldırı gerçekleşti.Bu veriler, 'her gün daha yoğun saldırı' söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koyuyor.CNN'e göre bu durum, savaşın nasıl anlatıldığı ile sahadaki gerçeklik arasında ciddi bir kopuş olduğunu gösteriyor.Hegseth'in iddiaları arasında, 'İran'ın hava savunması yok edildi, hava kuvvetleri ve donanması kalmadı, ABD gökyüzünü tamamen kontrol ediyor' yer alıyor.Ancak sahadaki gelişmeler bu tabloyu doğrulamıyor. Hürmüz Boğazı hala İran'ın kontrolünde.İran, bölgedeki ABD güçlerine misillemelere devam ediyor ve bir ABD F-35 savaş uçağı İran tarafından vurularak acil iniş yapmak zorunda kaldı.CNN'in analizine göre bu çelişkinin iki temel nedeni olabilir. Operasyonel gerçekler nedeniyle uçak ve gemilerin bakım ihtiyacı, hedef sayısının sınırlı olması.Ya da ABD, kendi kamuoyuna İran'a yönelik 'sürekli artan baskı' görüntüsü verme çabasıyla algı yönetimi yapıyor.