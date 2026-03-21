Fitch Ratings’ten Korkutan Senaryo! Petrol 120 Doları Aşabilir

İsrail, ABD desteğiyle 28 Şubat'ta İran'a saldırdıktan sonra İran da Hürmüz Boğazı'nı petrol tankeri geçişlerine kapattı.Petrol sevkiyatı kendisine yeni bir nakil yolu ararken navlun fiyatları ile birlikte Brent petrolün varili 70 dolardan 120 dolara kadar çıktı.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yaşananlara ve piyasalara yaptığı değerlendirmeye göre, Hürmüz Boğazı 3 ay daha kapalı kalması durumunda petrol fiyatları 100 doları, 6 ay kapalı kalması durumunda ise 120 doları tekrar görebilecek.Kuruluş, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresine bağlı olarak petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabileceğini açıkladı.Fitch'in değerlendirmesine göre, boğazın 3 ay boyunca kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatı ortalama 100 dolara, 6 ay kapalı kalması durumunda ise 120 dolara kadar yükselebilir.Raporda, kısa vadede fiyatların çok daha sert hareket edebileceği de vurgulandı. Buna göre, kapanma süresince petrol fiyatlarının 130 dolar seviyelerine, 6 aylık senaryoda ise 130-170 dolar aralığına kadar tırmanabileceği öngörülüyor.Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, küresel petrol arzında ciddi bir daralmaya yol açacağına dikkat çekilen analizde, günlük yaklaşık 15 milyon varillik sevkiyatın risk altında olduğu belirtildi.Fitch, petrol piyasasında dalgalanmanın süreceğini ve jeopolitik risk priminin yüksek kalmaya devam edeceğini vurguladı. Çatışmaların süresi, boğazın açık kalıp kalmayacağı ve arz zincirindeki aksamaların belirsizliğini koruduğu ifade edildi.Öte yandan kuruluş, normal şartlarda 2026 için petrol fiyatı beklentisini 70 dolar seviyesinde tutarken, olası kriz senaryolarının bu dengeyi ciddi şekilde bozabileceğine işaret etti.Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği, jeopolitik risk priminin oldukça yüksek olduğu, çatışmanın süresi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma durumu ve petrol geçişindeki aksamalar konusundaki belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi.