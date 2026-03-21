Alternatif Ürün Olarak Üretildi! Kilosu 500 TL'den Satılıyor

Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen kentte alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilen nektarinin ikinci hasadı başladı.Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde 12 dönüm arazide üretim yapan İbrahim Halil Akarsu (28), ilk hasadında 750 TL'ye alıcı bulan nektarinin ikinci hasatta 500 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.Üretimden ve verimden memnun olduklarını dile getiren Akarsu, “Çocukluğumuzdan beri çiftçilikle uğraşıyoruz. 2021'de bahçeyi diktik. 1400 ağacımız var. Nektarin ve patagonya olarak iki çeşit meyvemiz var. Ağaç başı ortalama 25-40 arasında meyve alıyoruz.Yıllık yaklaşık 40 ton ürün hasat ediyoruz. İlk hasadımızı şubat ayının sonunda yaptık. 50 kiloya yakın ürün topladık. Şimdi ikinci hasadımızı yapacağız. Ürünlerimiz Rusya ve Irak'a ihraç ediliyor. İlk hasadımız 750-800 TL arasında idi. Hasat arttıkça fiyat düşecek. 500 TL'den alıcı buluyor. Biz normalde narenciye ekiyorduk ancak şimdi nektarin üretiminden memnunuz” dedi.Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz ise “Türkiye'nin ilk nektarin hasadı Mersin'de yapılır. Kademeli olarak yaylalara kadar hasat devam eder. Şubat başı gibi hasada başlar ekim sonuna kadar hasat yapılır. Mersin'de 150 ile 170 bin ton arasında üretim var.Türkiye'de nektarinin yüzde 44'ü Mersin'de üretilmektedir. Türkiye genelinde ise yaklaşık 450 bin ton üretim var. İhracatı da düşündüğümüzde müthiş bir döviz getirisi var. Nektarin vitamin bakımından zengin, kalori bakımında düşük olduğu için şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir” diye konuştu.