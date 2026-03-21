MSB Paylaştı! Mehmetçik Vatan Nöbetinde

Bölgemizde süren çatışmalar ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine adım adım yaklaşılırken Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Şartlar ne olursa olsun görev esastır" paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.Ülkemizin yanı başında artan çatışmaların ardından kahraman askerlerimiz teyakkuzda görevlerini icra ediyor.Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 'Şartlar ne olursa olsun görev esastır' ifadeleri kullanıldı.Bu mesaj, kaynaklar tarafından herhangi bir tehdide karşı kahraman askerlerimizin teyakkuzda olduğu şeklinde yorumlandı.Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.