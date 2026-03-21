Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Yeni başlangıçların sembolü oldu

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen 'Türk Dünyası'nın Ortak Bayramı: Nevruz' etkinliğine video mesaj gönderdi.Nevruz'un yeni başlangıçların sembolü olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, 'Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.' dedi.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nevruz etkinliğimizi bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.Nevruz yeni başlangıçların sembolü oldu. Tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.'