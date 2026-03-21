Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu'nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıİSTANBUL: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR: 14, Çok bulutluKOCAELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBURSA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıADANA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyorANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyorESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurluNEVŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurluBOLU: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN: 12, Çok bulutluTOKAT: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON: 12, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluERZURUM: 8, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS: 7, Çok bulutluMALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorSİİRT: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı