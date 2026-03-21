Amazon Yeni Telefonuyla iPhone’a Rakip Olacak
Amazon, başarısız olan Fire Phone'un ardından Alexa yapay zeka odaklı yeni bir akıllı telefon ile iPhone'a rakip olmaya hazırlanıyor.
2014 yılında piyasaya sürdüğü Fire Phone ile akıllı telefon pazarında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Amazon, aradan geçen yılların ardından sektöre iddialı bir dönüş yapmayı planlıyor. Şirketin donanımlardan sorumlu departmanı, bu kez 3D arayüz hileleri yerine gücünü doğrudan gelişmiş yapay zeka asistanından alan yepyeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.
Amazon mühendislerinin gizli akıllı telefon projesi: Transformer
Reuters tarafından paylaşılan ve şirket içinden dört farklı kaynağa dayandırılan raporlara göre, “Transformer” kod adıyla yürütülen bu proje, sesli asistan merkezli modern bir akıllı telefon geliştirme girişimi olarak öne çıkıyor. Gün boyunca kullanıcıların evdeki Alexa asistanıyla senkronize çalışacak bu cihazın, kişiselleştirilmiş bir mobil asistan deneyimi sunması hedefleniyor.
Kurucu Jeff Bezos artık CEO unvanını taşımasa da, bu girişimin kökleri onun Apple ile rekabet etme konusundaki eski tutkusuna dayanıyor. Bezos’un uzun zamandır hayalini kurduğu bu vizyon, “Star Trek” (Uzay Yolu) serisindeki sesle kontrol edilen bilgisayarlara benzer, her an her yerde erişilebilen bir asistan yaratma fikrine dayanıyor.
Alışveriş ve ekosistem merkezli bir deneyim
Yeni telefonun en büyük satış noktasının, şirketin kendi ekosistemine sunduğu kusursuz entegrasyon olması bekleniyor. Donanım departmanına “çığır açan” ürünler yaratma talimatı verilirken, sızdırılan bilgilere göre cihaz şu konularda büyük kolaylıklar sağlayacak:
Amazon.com üzerinden tek sesli komutla hızlı ve kişiselleştirilmiş alışveriş
Prime Video ve Prime Music servislerine anında ve kesintisiz erişim
Grubhub gibi iş ortakları üzerinden zahmetsiz yemek siparişi yönetimi