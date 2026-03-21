Amazon Yeni Telefonuyla iPhone’a Rakip Olacak

2014 yılında piyasaya sürdüğü Fire Phone ile akıllı telefon pazarında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Amazon, aradan geçen yılların ardından sektöre iddialı bir dönüş yapmayı planlıyor. Şirketin donanımlardan sorumlu departmanı, bu kez 3D arayüz hileleri yerine gücünü doğrudan gelişmiş yapay zeka asistanından alan yepyeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.Reuters tarafından paylaşılan ve şirket içinden dört farklı kaynağa dayandırılan raporlara göre, “Transformer” kod adıyla yürütülen bu proje, sesli asistan merkezli modern bir akıllı telefon geliştirme girişimi olarak öne çıkıyor. Gün boyunca kullanıcıların evdeki Alexa asistanıyla senkronize çalışacak bu cihazın, kişiselleştirilmiş bir mobil asistan deneyimi sunması hedefleniyor.Kurucu Jeff Bezos artık CEO unvanını taşımasa da, bu girişimin kökleri onun Apple ile rekabet etme konusundaki eski tutkusuna dayanıyor. Bezos’un uzun zamandır hayalini kurduğu bu vizyon, “Star Trek” (Uzay Yolu) serisindeki sesle kontrol edilen bilgisayarlara benzer, her an her yerde erişilebilen bir asistan yaratma fikrine dayanıyor.Yeni telefonun en büyük satış noktasının, şirketin kendi ekosistemine sunduğu kusursuz entegrasyon olması bekleniyor. Donanım departmanına “çığır açan” ürünler yaratma talimatı verilirken, sızdırılan bilgilere göre cihaz şu konularda büyük kolaylıklar sağlayacak:Amazon.com üzerinden tek sesli komutla hızlı ve kişiselleştirilmiş alışverişPrime Video ve Prime Music servislerine anında ve kesintisiz erişimGrubhub gibi iş ortakları üzerinden zahmetsiz yemek siparişi yönetimi