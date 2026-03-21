Vergi Denetim Kurulu’ndan Yeni Adım! 'E-izah' Projesi Devreye Girecek

Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliği artırmak ve vergi incelemelerini hızlandırmak için 'e-izah' projesini devreye alacak. Bu proje ile vergi kaçakçılığını önlemek ve gerekli denetimleri daha verimli yapmak hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) faaliyet raporunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.Ayrıca, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.Proje ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak.Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.