Brent petrol 112 doları aştı! İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı endişesi fiyatları zirveye taşıdı
İran geriliminin tırmanabileceği endişesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri, petrol fiyatlarını 2022'den bu yana en yüksek seviyelere taşıdı; Brent petrol 112 doların üzerine çıkarak haftalık bazda yüzde 9'a yakın yükseldi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanabileceği endişesi ve çatışmaların kısa vadede sona ermeyeceğine yönelik beklentilerle yükselişini sürdürdü.
Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerinde kapanış yaptı. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 9'luk artış kaydedildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ AKSAMALAR FİYATLARI TETİKLEDİ
Fiyatlardaki yükselişte, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar etkili oldu. Bölgedeki çatışmaların devam etmesi ve boğazın neredeyse kapalı durumda olması, arz yönlü riskleri artırdı.
ABD'NİN ASKERİ HAZIRLIK İDDİALARI PİYASAYI ETKİLEDİ
ABD basınında yer alan haberler de petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. CBS News, Pentagon'un İran'a yönelik olası bir kara harekâtı için hazırlık yaptığını bildirirken, planın hangi koşullarda devreye alınacağının belirsiz olduğu aktarıldı. Aynı dönemde ABD'nin Orta Doğu'ya yüzlerce deniz piyadesi sevk ettiği ve İran'ın önemli ihracat noktalarından Kharg Adası'nın da senaryolar arasında değerlendirildiği öne sürüldü.
İRAN'DAN GELEN MESAJLAR VE BELİRSİZLİK ARTIYOR
İranlı yetkililer, ABD-İsrail saldırıları karşısında önceliği hayatta kalmaya verirken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunu gündeme almaktan kaçınıyor. Bu gelişmeler, piyasada risk algısını artırarak fiyatları destekledi.
PETROL FİYATLARINDA GÜNCEL SEVİYELER
Uluslararası piyasalarda Brent petrol TSİ 23.45 itibarıyla yüzde 3,4 artışla 112,3 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,8 yükselerek 98,8 dolara çıktı.
ABD'DEN ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK HAMLE
Öte yandan ABD yönetimi, piyasadaki arz baskısını hafifletmek amacıyla denizde bulunan İran petrolünün satışına geçici izin verdi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımın küresel arzı artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Yaklaşık 140 milyon varillik petrolün piyasaya sunulması planlanırken, iznin yalnızca halihazırda sevkiyat halinde olan petrolü kapsadığı ve kısa süreli olduğu vurgulandı.
YÜKSEK FİYATLAR ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR
Uzmanlara göre, arz artırıcı adımlar kısa vadede etkili olsa da bölgedeki jeopolitik riskler sürdükçe petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor.
Yüksek fiyatlar ise küresel enflasyon baskılarını artırırken, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri de derinleştiriyor.