Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi: Tesis yakınında yangın çıktı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı bulunan ABD üssüne İran destekli gruplar tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi.

Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi: Tesis yakınında yangın çıktı
Ekleme: 21.03.2026 - 09:32 Güncelleme: 21.03.2026 - 09:44 / Editör: Erhan Şimşek
Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi: Tesis yakınında yangın çıktı
İran ve İran destekli gruplar, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almayı sürdürüyor.

Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi: Tesis yakınında yangın çıktı

3 İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi.

ÜS YAKININDA YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. İHA saldırısının önlenmeye çalıştığı anlar ve saldırı sonrasında çıkan yangın amatör kameralara yansıdı.

Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.