Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi: Tesis yakınında yangın çıktı

İran ve İran destekli gruplar, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almayı sürdürüyor.Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi.Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. İHA saldırısının önlenmeye çalıştığı anlar ve saldırı sonrasında çıkan yangın amatör kameralara yansıdı.Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.