Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi: Tesis yakınında yangın çıktı
Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı bulunan ABD üssüne İran destekli gruplar tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi.
İran ve İran destekli gruplar, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almayı sürdürüyor.
3 İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ
Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi.
ÜS YAKININDA YANGIN ÇIKTI
Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. İHA saldırısının önlenmeye çalıştığı anlar ve saldırı sonrasında çıkan yangın amatör kameralara yansıdı.
Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.