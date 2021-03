Kadir Topbaş'ın ismi orada yaşatılacak!

Yenikapı Gösteri Merkezindeki toplantıda Göksu, AK Parti grubu olarak Topbaş'ın isminin Yenikapı Meydanı ile Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne verilmesini teklif ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Bütün siyasi partilerimize AK Parti grubu olarak bir teklifte bulunduk. Dedik ki, Kadir Topbaş ağabeyimizin, gerçekten onun adının kıyamete kadar yaşayacağı bir vefa örneği gösterelim. Bu teklifi bütün siyasi partilerimiz kabul ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullulara ve Kadir Topbaş ağabeyimizin ailesine şu müjdeyi vermek istiyorum. Kadir Topbaş döneminde yapılan bu görmüş olduğunuz Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'nin adı, bugün mecliste alacağımız kararla inşallah bundan sonra Kadir Topbaş Meydanı ve Kadir Topbaş Gösteri Merkezi olarak anılacak."



CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaş, da Topbaş'a rahmet dileyerek, teklife 'evet' diyeceklerini söyledi.



ANNELER GÜNÜ TEPKİSİ



Göksu, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimlerini birlikte kullanarak yaptığı kutlamaya tepki göstererek, "Kardeşim Eren Bülbül'ün annesinin, kardeşim Yasin Börü'nün annesinin, kardeşimiz Fırat Çakıroğlu'nun annesinin, öğretmenimiz Aybüke Yalçın ve annesinin, polisimiz Fethi Sekin'in, savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın, Gaffar Okkan'ın, kahramanımız Ömer Halisdemir'in annelerinin kadınlar gününü kutluyorum. Ayrıca Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütünün elinden almak için 2 yıldan beri nöbet tutan evlat acısı ile içi sızlayan annelerin kadınlar gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



TOPLANMA ALANI



Göksu, AK Parti’nin İBB yönetimindeyken, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarından biri olan ve sayılarını arttırdığı toplanma ve barınma alanlarının detaylarını da anlatarak, "Şu an için İstanbul'da toplam 5 bin 599 adet toplanma alanı bulunmaktadır. Kişi başına 1,29 metrekare olan toplanma alanı miktarı, AK Parti döneminde 3,36 metrekareye çıkarılmıştır. Standart ise 2,5 metrekaredir. Yani standardın yüzde 35 seviyesinde üstüne çıkarmıştır. Biz toplanma alanlarını artırmak için ve barınma alanlarını oluşturmak için çalışırken, CHP grubu 'Toplanma alanlarını imara açıyorlar' diye bilerek yalan propaganda yapıyordu." diye konuştu.



CHP'yi eleştiren Göksu, şöyle devam etti:



"Önce deprem konusunu siyasallaştırmayı ve inkar siyasetini terk edin. Yani, yalan ve iftirayı bırakın. Deprem Konseyi gibi, İBB yetki alanının dışındaki kurumlar üzerinde tasarımlar yapmaya çalışarak sorumluluktan kaçmayın. Sizin kendi yetki alanınızda hazır bekleyen konular var, onlarla ilgilenin. AK Parti döneminde İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından tasarlanan 'Dirençli İstanbul' projesini hayata geçirin. AK Parti döneminde yapılan sizin adını değiştirdiğiniz, 'İstanbul Deprem, Kayıp ve Hasar Tahminleri' raporunu 'Acil Durum Planlarına' bir an önce işleyin. En azından kendi sunumunuzda ‘çok çok acil müdahale etmemiz gerekiyor’ dediğiniz ve fakat 2 yıldır kılınızı kıpırdatmadığınız 224 ağır hasarlı binayı bir an önce yıkıp yeniden yapın."



"Acil yıkılması gereken binalar konusunda sadece İBB değil, CHP’li ilçe belediyeleri de maalesef aynı şekilde ihmalkar." ifadelerini kullanan Göksu, riski olduğu halde yıkılmayan binaların ilçelere dağılımında ilk 6 sırada CHP tarafından yönetilen belediyelerin yer aldığını sözlerine ekledi.