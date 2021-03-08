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Bakanlıktan kontrollü normalleşme açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi." denildi. Bakanlık, "Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı." bilgisini verdi.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 15:25
Bakanlıktan kontrollü normalleşme açıklaması!

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Dinamik denetim modeli kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor.

İlk uygulama yeme içme yerleri ile umuma açık yerlerde gerçekleşti.

8 bin 476'sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 119 bin 610 personelin katıldığı denetimlerde, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi.

Denetimlerde; 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla 'Dinamik Denetim Modeli' başlatıldı. Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü.

DENETİMLERE 8 BİN 476 YÖNETİCİ KATILDI

8.476 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 29.689 ekipten oluşan 119.610 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 206.713 işyeri (restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık işyeri/işletmeler) ve 4.047 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi.

3 BİN 82 İŞ YERİ VE İŞLETME UYARILDI

Denetimler sonucunda toplam 983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3.082 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3.351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

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