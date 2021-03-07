USD (Alış - Satış) : 7,51 - 7,52 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Şimdi de zorbalığa başladılar! CHP'li Meclis üyeleri Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un odasını bastı

CHP’li Meclis üyeleri, Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun’un odası bastı. Gerekçesi ise Hüseyin Tutkun’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla makamında çekilmiş fotoğrafını odasında bulunan masasında bulunması. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen konuyla ilgili “CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?” dedi.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 15:14
Şimdi de zorbalığa başladılar! CHP'li Meclis üyeleri Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un odasını bastı

Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla çekilmiş fotoğrafını odasında bulunan masasına koyduğu gerekçesiyle baskına uğradı.

Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri; Hüseyin Tutkun'un odasına bastığı öğrenildi. Hüseyin Tutkun'un odasının masasında bulunan fotoğrafın, Tutkun'un İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun makam odasında çekildiği öğrenildi.

GÖKMEN: "İTTİFAK YAPTIĞINIZ TERÖR ÖRGÜTÜ YARDAKÇISI PARTİ Mİ SİZDEN BU EYLEMİ İSTEDİ?

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen; CHP'li Meclis üyelerine tepki göstererek, "CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?" diye sordu.

Osman Gökmen, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla fotoğrafını odasına koyan, bir memur olan Bodrum Belediye Başkan yardımcısı, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin zorlaması ve sert müdahalesine maruz kalmıştır. Bu CHP'li meclis üyeleri, fotoğrafın İçişleri Bakanımızın odasında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının önünde çekilmesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da gözükmesine tepki göstermiştir."

"CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi?"

"Terörle mücadeleye adeta hayatlarını adamış Cumhurbaşkanımıza ve gelmiş geçmiş en başarılı İçişleri Bakanı'na bu tahammülsüzlüğünüz neden?"

"Ayrıca şehitlerimizin geldiği bir günde bunu yapıyorsunuz! Bu bir tesadüf mü?"

"Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?"

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı