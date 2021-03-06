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Aydın'daki cinayette korkunç ayrıntı! Öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuş!

Aydın'da yaşanan cinayet kan dondurdu. 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü. Yaşlı kadının ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Katilin, yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. A.Ç. "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü.

Yaşam / 06 Mart 2021 Cumartesi 13:58
Aydın'daki cinayette korkunç ayrıntı! Öldürdüğü yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuş!

Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu.



İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı.

Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi.



ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.



İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı.

A.Ç. ilk ifadesinde, 'Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim' diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü.

A.Ç., adliyeye sevk edildi.

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