Mansur Yavaş'ın vaatleri havada kaldı! Borçlandı ama hizmet yapmadı

Mansur Yavaş, 2 yıl önce bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. SABAH, Mansur Yavaş'ın 2 yıllık karnesini çıkardı.



Millet İttifakı tarafından aday gösterilen ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, seçimden önce verdiği sözlerin büyük bölümünü yerine getirmedi.



5 SENE İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRE METRO HATTI



9 Ocak 2019'da Mansur Yavaş, '5 yılda 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız' iddiasında bulundu. Yavaş, 11 Ocak 2021'de ise, 'Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık' dedi. 5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, iki senede metronun sadece 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini yaptı.



ULUS TRAFİĞİNİN YERİN ALTINA İNMESİ



Seçimlerden önce Ulus ve Kızılay yeniden projesi kapsamında Ulus trafiğinin yerin altına inmesi, belli noktalardan Kızılay'a ücretsiz ulaşım ve belirli zamanlarda meydanın araç trafiğine kapatılmasının sözünü veren Yavaş, bu projeyi hayata geçiremedi. Yavaş, 1 Şubat 2019'da Ankara Tunali Hilmi Caddesi'ndeki Karum Taksi durağını ziyaret ederek burada taksici esnafıyla buluştu. Yavaş, taksicilerin sorunlarına çözüm bulunacağını, Ankara'daki 7 bin 701 taksinin hepsine ücretsiz tablet dağıtılacağı sözünü verdi. 2 yıl geçti taksicilerin tabletleri halen verilmedi.



KADINLARA ÖZEL ULAŞIM KARTI ORTADA YOK



Ev temizliğine çalışan kadınlara özel ulaşım kartı vereceğini vaat eden Mansur Yavaş'ın bu sözü de fiyasko çıktı. Ankara'da su fiyatlarını indireceğini iddia eden Yavaş, bu sözünü yavaş yavaş çiğnedi. 18 Mart 2019'da 'Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek', 22 Şubat 2019'da ise 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' diyen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra suya yüzde 80 zam yapılmasını istedi.



İşte Mansur Yavaş'ın havada kalan vaatleri:



*4 Şubat 2019'da Mansur Yavaş, 'Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız. Kadınlar sırf çocuklarına bakacak kimse yok diye işi bırakıyorlar' dedi. TÜİK verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunuyor. 3 kreş yapıldı.



*2 Aralık 2019'da Mansur Yavaş, 'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz' dedi. Atanamayan öğretmenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmıyor.



*Seçimden önce Mansur Yavaş: 'Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum' iddiasında bulundu. Aynı Yavaş, göreve gelir gelmez Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş-geliş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal etti.



*9 Ocak 2019'da 'işçi çıkarmayacağım' diyen Mansur Yavaş, şunları söylemişti: 'Şimdi belediye işçileri işten çıkarılacak mı? Ankara Belediyesi'nde insanlara diyorlar ki, 'Mansur Yavaş seçilirse gelecek sizi işten atacak'. Biz şöyle bakarız, Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı... Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır. Ben onları ne zorla mitinge ne de maça götüreceğim. Yani ben 'Vallahi billahi çıkartmayacağım' mı diyeceğim. Şunu söyleyebilirim, onlara Mansur Yavaş sözü verebilirim.' Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardı. 2 bin 700 kişiyi de işe aldı.



* 26 Kasım 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 güzergahtan oluşan 53,7 kilometrelik 'Bisiklet Yolu Projesi'ne 3 ay içerisinde başlanacağını bildirdi. 5 Şubat 2021'de ise Milli Kütüphane-Beşevler güzergahında tamamlanan 900 metrelik 1. etap bisiklet yolu açıldı.



* 18 Mart 2019'da seçim öncesi yaptığı konuşmada Mansur Yavaş: 'Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin' ifadelerini kullandı. 2 yıl geçmesine rağmen köylerdeki evlere güneş enerjisi takılmadı.



*25 Haziran 2019'da Mansur Yavaş, 'Yaklaşık 1 yıl içerisinde fuar alanının inşaatı bitecek gibi gözüküyor. Biz de bu süreçte fuarı işletecek yapıyı oluşturmalıyız' dedi. Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi iki sene geçmesine rağmen bitirilemedi. Sık sık mecliste kendisine yönelik eleştirilere tahammmül edemeyen, itiraz edenleri azarlamaya çalışan Mansur Yavaş; her okula hemşire, hastanede kalma süresi kısalacak gibi komik vaatlerde bulunmuştu.



Tüm bunlara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Yavaş'ın bu dev rakamı vatandaşın hizmetine sunmak yerine nereye harcadığı belli değil.