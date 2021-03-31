Aytunç Çıray'dan 'Teravih uydurmadır kılınmasın' açıklaması!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca her gün 21.00 ila 05.00 arasında ve hafta sonlarının ise tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, teravih namazları ise gerekli tedbirler alınarak camilerde kılınabilecek.



TERAVİH NAMAZI BİDATTIR!



İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teravih namazlarının kılınacak olmasına karşı çıktı.



Çıray yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hiç teravih namazı kılmadığını ve teravih namazının sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu öne sürdü.



Çıray paylaşımında, 'Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır.' ifadelerini kullandı.