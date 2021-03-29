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HDP İl İstanbul İl Başkanlığı'nda yeni rezalet! Akılalmaz Öcalan kamuflajı...

HDP İstanbul İl Başkanlığından ele geçirilen dokümanlarda yapılan incelemelerde Jose Saramago’nun ‘Görmek’, Albert Camus’un ‘Yabancı’ ve ‘Veba’, Paulo Coelho’nun ise ‘Simyacı’ isimli dünya klasiklerine rastlandı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ait eserlerin, dünya klasikleri kapakları kullanılarak kamufle edildiği tespit edildi. Kitapların içeriğinden elebaşı Abdullah Öcalan’a ait PKK propagandasını içeren metinler çıktı.

Güncel / 29 Mart 2021 Pazartesi 10:20
HDP İl İstanbul İl Başkanlığı'nda yeni rezalet! Akılalmaz Öcalan kamuflajı...

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 12 yöneticinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017 yılında açılan dava dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında, Beyoğlu'nda bulunan HDP'nin İstanbul İl Başkanlığından ele geçirilen materyallere ait dokümanlar yer aldı. Yapılan incelemelerde; Portekizli yazar Jose Saramago, Fransız yazar ve filozof Albert Camus, Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho gibi ünlü yazarların kaleme aldığı dünya klasikleri sayılan kitaplara rastlandı.

DÜNYACA ÜNLÜ ESERLERLE KAMUFLE ETTİLER

Kitaplarda yapılan incelemelerde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ait eserlerin, dünya klasikleri kapakları kullanılarak kamufle edildiği ortaya çıkarıldı. Bu eserler arasında Jose Saramago'ya ait 'Görmek', Albert Camus'a ait 'Yabancı' ve 'Veba', Paulo Coelho'ya ait 'Simyacı' adlı dünya klasikleri yer aldı. İncelemelerde Jose Saramago'ya ait 'Görmek' isimli eserin kapağı kullanılırken, içeriğinde ise 'PKK Tarihinin 30. Yıl Dersleri' isimli örgütsel dokümanına rastlandı.




YABANCI'DAN APO ÇIKTI

Bir diğer kapağı orijinal içeriği örgütsel metin olan kitap ise Albert Camus'a ait 'Yabancı' adlı eser oldu. İçeriğinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Eşitliğe ve Özgürlüğe Yürüyüş (Kadın Ordulaşmasına Doğru) isimli örgütsel metnin yerleştirildiği tespit edildi. Kitabın içeriğinde yapılan incelemede, Öcalan'ın kadınlara verdiği sözde önem ve değeri anlatarak PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten kadın teröristler ile ilgili ideolojik bilgiler olduğu saptandı.




DIŞI 'VEBA' İÇİ APO

Albert Camus'un 'Veba' eseri görünümlü kitapta ise yine terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan söyleşi tarzında yazılan yazıların yer aldığı, PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapıldığı belirlendi. Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'ya ait 'Simyacı' isimli kitabın içeriğine ise yine PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kadınlar ile ilgili ideolojik bilgiler yerleştirildi. Bu bilgiler arasında örgütün kadınlara verdiği sözde öneme ve terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kadınların özgür olduklarından bahsedildiği saptandı.

Paulo CoelhoAlbert Camus

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