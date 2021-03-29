CHP yalanda zirveyi kimseye bırakmıyor! Haftanın 7 yalanı...

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da, 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında söylenen 7 yalan paylaşıldı. 7 yalanın 5'inin CHP'li yetkililer tarafından söylenmesi dikkat çekti. Sabah'ın aktardığına göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan iddiaları yalanlandı. CHP'li yetkililerin, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelik hakkında yaptığı açıklamalar ile Sağlık Bakanlığı Müfettişi olduğu iddia edilen 'Berrin Akbal'ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğine yönelik iddialarının da yalan olduğu tespit edildi.



İŞTE O 7 YALAN



22-28 Mart 2021 tarihleri arasında söylenen yalanlar şöyle:



ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YALANI



YALAN- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis kararı olmadan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilemeyeceğini, bu nedenle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadığını iddia etti.



GERÇEK- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni sistemde yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın verdiği fesih kararının Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştığını, sözleşmenin Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu tarafından 1 Temmuz itibarıyla Türkiye bakımından yürürlükten kalkacağının teyit edildiğini belirterek, Özgür Özel'in iddiasını yalanladı.







HARP OKULLARI YALANI



YALAN- CHP, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, irticai faaliyetlere karışmış olanların Harp Okullarına girişlerinin önünün açıldığını iddia etti.



GERÇEK- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, değişikliğin geçmiş dönemlerde alınan dersler ile yönetmeliği daha etkin hale getirme gayretiyle yapıldığını ve herkesin yönetmeliği daha iyi okuması gerektiğini belirterek, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.







KORONAVİRÜS YALANI

YALAN- Sağlık Bakanlığı Müfettişi olduğu iddia edilen 'Berrin Akbal'ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.







GERÇEK- Sağlık Bakanlığı'nda Berfin Akbal isimli bir doktorun bulunmadığı, iddiaya konu haberde kullanılan fotoğrafın ise Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyuncu olan 'Berfu Çetinkaya'ya ait olduğu anlaşıldı. Oyuncu Berfu Çetinkaya da fotoğrafının kullanıldığı haberi yalanladı.







MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATTI YALANI



YALAN- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro hattının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yapıldığını öne sürdü.







GERÇEK- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının AK Parti döneminde yapıldığı, hattın test sürüşünün de önceki dönem İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından 19 Mart 2019'da gerçekleştirildiği ortaya çıktı.









GÜRSEL TEKİN'İN YALANI



YALAN- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Ümraniye'de bulunan 190 bin metrekare PTT arazisine, inşaat izni getirildiğini ve arazinin ranta teslim edildiğini iddia etti.







GERÇEK- Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ranta teslim edileceği öne sürülen araziye, millet bahçesi yapılacağını belirterek, Gürsel Tekin'in iddiasını yalanladı.







LÜTFÜ TÜRKKAN'IN YALANI



YALAN- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Gör isimli şahsa, duruşma dahi yapılmadan 8 ay 25 gün hapis cezası verildiğini iddia etti.





GERÇEK- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın iddia ettiği yargılamanın, Ceza Muhakemesi Kanunun 251. Maddesi gereğince, yargıdaki yükü azaltmak için sanığın lehine olacak şekilde 'Basit yargılama' usulüne uygun olarak yapıldığı ortaya çıktı.







KÜRŞAT AYVATOĞLU YALANI



YALAN- Aracında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun savcılık ifadesinde, 'Kokain değil, pudra şekeriydi' diyerek kendini savunduğu ve bunun üzerine serbest bırakıldığı iddia edildi.



GERÇEK- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürşat Ayvatoğlu hakkında bazı haber sitelerinde yayımlanan 'pudra şekeri içti serbest kaldı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca ek gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.









