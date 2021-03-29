Siyahilere yönelik şiddet olaylarıyla sık sık gündeme gelen ABD'de yeni bir skandal daha yaşandı. ABD polisi, bu kez 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladı.



ABD'de polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur edilen sadece 5 yaşındaki bir çocuktu. Maryland eyaletinde polis, okuldan kaçan bir çocuğu yakaladı.



5 yaşındaki çocuğa kelepçe



Çocukla uzun süre alay eden polisler, ardından çocuğu ekip aracına bindirip okula geri getirdi. Polisin şiddeti burada da sona ermedi. Okul müdürünün odasına götürülen çocuk korkudan ağlamaya başladı. Ancak polis çocuğu susturmak için tehditlerine devam etti. Daha da ileri giden ABD polisi 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktı.



Annesi şikayetçi oldu



Olayın ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Shanta Grant, polisler hakkında şikayetçi oldu. Polis departmanı ise konunun yargıya taşındığını ancak polislerin görevde olduğunu açıkladı. Olayın yaşandığı okuldan yapılan açıklamada da 'Yetişkinlerin bir çocuğa bu şekilde konuşmasının, tehdit etmesinin bir açıklaması olamaz' ifadeleri yer aldı.