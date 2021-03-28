Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Askeri gemi sayısını arttırdı..

Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Türkiye gerilimi sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gözdağı vermek isteyen Suudi Arabistan, arka arkaya havalanan jetlerin görüntülerini paylaşırken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya son dönemde dünyanın en çok konuştuğu bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz'de askeri gemi sayısını artırmaya başladı.
Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.
'İDLİB İÇİN' İDDİASI
Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığı ile bilinen avio.pro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat gösteriliyor.
Ancak Şam rejimiyle Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti.
SEYİR FÜZESİ ATIYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın Cebelitarık boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki 'Kalibar' seyir füzeleriyle donatılmış 'Boykiy' korveti.
Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekât alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Öte yandan Türkiye'ye meydan okuyan ülkelerin üssü haline gelen adada limanda uçak gemisi beklerken, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları bir kez daha Akdeniz ve Ege semalarında uçtu.
Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'nı bir savaş üssüne çeviren Yunanistan, Bağımsızlık Günü kutlamalarından bir gün sonra Suudi Arabistan'la birlikte jetleri havalandırdı.
Türkiye'ye gözdağı vermek için altı adet F-15 jetini Girit'teki Suda Üssü'ne indiren Suudi Arabistan, Perşembe günü yapılan tatbikatın görüntüsünü Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaştı.
Twitter mesajında bir prodüksiyon video yayınlandı, görüntülerde Yunan jetleriyle birlikte havalanan F-15'lerin Ege Denizi ve Akdeniz'de uçtuğu görüldü.
Suudilerin yayınladığı videonun yanı sıra tatbikattan fotoğraflar da paylaşan Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ise, gövde gösterisinin deniz ve kara hedeflerinden korunmak için yapıldığını belirtti.
25 Mart'ta Bağımsızlık Günü kutlayan Yunanistan, F-16 savaş uçaklarını Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nın üstünde uçurarak provokasyona girişmiş, aynı anda bir fırkateyn adanın çevresinde görüntülenmişti.
İKİSİ DE YUNANİSTAN'I DESTEKLİYOR
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, özellikle Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Büyükelçiliği'nde öldürülmesinden bu yana Türkiye ile ayrı kutuplarda.
Suudi Arabistan'ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ise Libya ve Suriye'nin de aralarında olduğu her yerde Türkiye'nin karşısına çıktı.
Doğu Akdeniz krizinin 2020 yazında patlak vermesiyle önce Birleşik Arap Emirlikleri Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları gönderip Türkiye'ye meydan okudu.
UÇAK GEMİSİ GİRİT'TE
Girit'teki Suda Üssü'nde halihazırda ABD uçak gemisi USS Eisenhower da demirlemiş durumda. ABD, Doğu Akdeniz'de göstere göstere Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Suda Üssü'ne demirleyen USS Eisenhower uçak gemisini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gezisi, Yunan medyasında ilk haberdi.
Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.
ABD SAFINI SEÇTİ
USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi.
Yunanistan ve ABD ordusu Türkiye'ye gözdağı vermek için uçak gemisinin de yer aldığı tatbikatlar yaptı, ardından USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi.
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.
İLK DRONE'LAR NİSAN AYINDA KONUŞLANIYOR
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.
Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.
Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.
Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.
ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.
ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
FRANSIZ UÇAK GEMİSİ UYDUDAN GÖRÜNDÜ
Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yaptı. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.
Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.
RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa'nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.