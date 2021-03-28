Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Askeri gemi sayısını arttırdı..

Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Türkiye gerilimi sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gözdağı vermek isteyen Suudi Arabistan, arka arkaya havalanan jetlerin görüntülerini paylaşırken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya son dönemde dünyanın en çok konuştuğu bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz'de askeri gemi sayısını artırmaya başladı.