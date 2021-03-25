İşe minibüsle gidiyorum diyen Mansur Yavaş'ın 1.700.000 TL'lik mütevazi minibüsü!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda makam araçlarını satıp tasarruf yaptığını ve belediye minibüsleri ile işe gittiğini söyledi. Ancak kullandığı minibüsün 1 milyon 700 bin TL değerinde özel bir araç olduğu öğrenildi.