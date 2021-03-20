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İYİ Parti'de istifa depremi! 27 kişi partiden ayrıldı

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ, Parti peş peşe yaşanan istifa depremleriyle çalkalanıyor. Son olarak İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarında 27 kişi partiden ayrıldı.

Siyaset / 20 Mart 2021 Cumartesi 12:02
İYİ Parti'de istifa depremi! 27 kişi partiden ayrıldı

İYİ Parti Adana il ve ilçe yöneticileri toplu olarak istifa etme kararı aldı. Toplamda 27 kişi Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'deki görevlerinden istifa etti.

Demokrasi, Atatürkçülük, Milliyetçilik gibi değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık ve örtülü beraberliklerini üzülerek izlediklerini ifade ettiler. Bu istifalar ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de izlemiş olduğu politikayı da protesto etmiş oldular

20 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da yapılan İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partinin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açık bir şekilde hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışıldı. Yine kırılma noktası olarak tabir ediliyor istifa eden partililer tarafından.

Ayrıca kongrede Leyla Zana'ya, FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti Divanı'na alınması partinin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırdığı dile getirildi.

İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçek olarak da yine Adana'da il ve ilçe yönetiminden istifa eden İYİ Partililer tarafından ifade ediliyor.

Kasım ayında İYİ Parti'den Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti. Yine Mart ayının başında da İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ istifa etmişti.

Meral AkşenerMilletvekiliLeyla Zana

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