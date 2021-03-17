İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP'ye kapatma davası ile ilgili ilk sözler!

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Şahin, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirterek, 'HDP'nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı' gerekçesiyle kapatılması için dava açtığını açıkladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:



Bir savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve HDP'nin kapatılmasını talep etti.



HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.



HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.



Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulmasını mı gerektirdiği, Anayasa Mahkemesinin tek başına yanıtlayabileceği bir sorudur.



Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz.