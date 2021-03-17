CHP halkın parasını hayali ihalelerle yandaşa peşkeş çekiyorlar

CHP'li belediye başkanlarının talimatıyla gerçekleşen adrese teslim ihalelerle, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı candaş medyanın kalemşörlerine peşkeş çekiliyor. İşte CHP'li belediyelerde gerçekleştirilen yandaş besleme organizasyonlarından bazıları:



Yandaş gazeteci dostu İmamoğlu



Bellini'ye ait olmayan sahte bir Fatih Sultan Mehmet Han tablosuna 6 milyon 500 bin lira vererek İBB'nin parasını çarçur eden CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı döneminde milyonlarca liralık hayali söyleşiye imza atmıştı. 23 Kasım 2016'da Beylikdüzü'nde “Kültür ve Sanat Etkinlik” ihalesi açan İmamoğlu, 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsayan organizasyon için Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 987 bin 830 TL ödemişti. İhalenin ardından ise söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen Türkiye'nin tanınmış yazarlarından oluşan 17 ismin ise etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıkmıştı. CHP'li İmamoğlu, 2015 yılında gerçekleştirilen “Medya Söyleşileri” etkinliği adı altında ise öğrenci evinden arkadaşı sunucu Fatih Portakal, darbe şakşakçısı Can Ataklı, gazeteci İsmail Saymaz ile TV sunucuları Murat Güloğlu, Simge Fıstıkoğlu, Özge Uzun ve Buket Aydın'ı belediyenin kesesinden beslemişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlığında da benzer tavrını sürdürdü. Mustafa Kemal'in hayatını anlatsın diye Pınar Ayhan adlı şarkıcıya 320 bin lira kaşe ücreti ödeyen İmamoğlu, bir gecelik sahne için Funda Arar'a 350 bin TL, Şevval Sam'a ise 180 bin TL ödeme yaptı.







Şişli'den 4 sohbete 301 bin 900 TL



Akit, yaklaşık 1 milyarlık borcuyla İstanbul'un en borçlu ilçe belediyelerinin başında yer alan CHP'li Şişli Belediyesi'nin pandemi sürecini gerekçe göstererek sanatçılarla online sohbet gerçekleştirmek için hizmet alımı ihalesine gittiği fakat etkinliği gerçekleştirmediğini ortaya çıkarmıştı. CHP'li Başkanı Muammer Keskin'in talimatıyla gerçekleşen adrese teslim ihalede Sina Prodüksiyon adlı şirkete 301 bin 900 lira ödenmişti. Gazetemizin ‘Şişli Belediyesi'nden İmamoğlu tipi soygun' haberi sonrası apar topar gerçekleştirilen ve belediyenin resmi Youtube sayfasında yayınlanan 4 bölümlük sohbeti yalnızca bin 600 kişi izlemiş, böylece görüntülenme başına 200 TL ödenerek büyük bir savurganlığa imza atılmıştı.



Barış Yarkadaş'ı da beslediler



Geçmişte CHP'li belediyeler tarafından semirtilen bir diğer isim ise CHP eski milletvelili ve gazeteci Barış Yarkadaş. Kartal Belediyesi, gazeteci Barış Yarkadaş'a ait Yarkadaş Yayıncılık'tan 3 kitaptan oluşan setten tek seferde 100 adet satın almıştı. Bu skandalın akabinde Yarkadaş'ın CHP'li Yalova Belediyesi'nde de tezgâh açtığı ortaya çıkmıştı. Yalova Belediyesi 2017 yılı denetim raporlarına göre, CHP'li belediye tarafından her ay Barış Yarkadaş'ın İstanbul'daki internet sitesi için ödeme yapıldığı belirlenmişti.







Enver, kapağı CHP'li belediyelere atmış



Son olarak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ismine özel 238 bin 500 liralık ihale yapıldığı ileri sürülen Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'in geçmişte birçok CHP'li belediyeden nemalandığı ortaya çıktı. Aysever, Edirne'den Muğla'ya, Mersin'den İstanbul'a kadar, CHP'li il ve ilçe belediyelerinde yüksek paralar karşılığı onlarca program yapmış. Cumhuriyet yazarı Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “faturalı olan bu gelir denetime açıktır” derken, Aysever adına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 238 bin 500 liralık skandal “okuryazarlık” kursu ihalesi, CHP'li belediyelerde yaşanan önceki soygunları hatırlattı. Ancak son ihale, gelen tepkiler üzerine Tunç Soyer tarafından iptal edildi.